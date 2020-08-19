Son Dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı
Barcelona, Ronald Koeman'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı
Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı.
Katalan ekibi, efsane kaptanlardan Ronald Koeman ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Barcelona gelişmeyi bu video ile duyurdu:
❗ [SON DAKİKA]— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 19, 2020
Hollandalı efsane Ronald Koeman, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu. Sözleşme iki yıllık. pic.twitter.com/2qOyv254p7
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