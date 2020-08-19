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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı

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Son Dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı
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Barcelona, Ronald Koeman'ı takımın başına getirdiğini resmen açıkladı

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetin ardından Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı.

Katalan ekibi, efsane kaptanlardan Ronald Koeman ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.  

Barcelonanın yeni sportif direktörü de belli oldu
Barcelona'nın yeni sportif direktörü de belli oldu

Barcelona gelişmeyi bu video ile duyurdu:


 

Son Dakika | Barcelonanın yeni teknik direktörü açıklandı

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