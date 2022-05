Son Dakika: Barcelona'nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon trafik kazasında hayatını kaybetti! Kahreden detay...

Kariyerinde bir dönem Barcelona forması giyen Maximiliano Rolon, geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.

KAHREDEN DETAY

İspanyol basını, Maximiliano Rolon'un Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında yanında ikiz kardeşinin de bulunduğunu ve iki kardeşin birlikte hayatını kaybettiklerini duyurdu.

Öte yandan Barcelona ise bir paylaşım yaptı. Katalan kulübü, söz konusu paylaşımında, "Maxi Rolon'un ölümü karşısında dehşete düştük. En derin taziyelerimizi ifade ediyor ve ailesine tam destek gönderiyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4