Son dakika: Barcelona'nın eski başkanı Bartomeu tutuklandı! Yolsuzluk...

Katalonya polis teşkilatı olan Mossos d'Esquadra, Barcelona kulübüyle ilgili bir süredir yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında kulübün eski başkanı Josep Maria Bartomeu'yu tutukladı.

Bartomeu'nun yanı sıra kulüp genel sekreteri Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti'nin de tutuklandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLAYINCA İSTİFA ETMİŞTİ

Barcelona eski başkanı Bartomeu, isminin karıştığı bu soruşturmanın başlamasının ardından başkanlık görevinden ayrılmıştı.

BARÇAGATE NEDİR?

2017'de Katalan basınında çıkan haberlerde Bartomeu ve beraberindeki bazı yöneticilerin, bir şirket kurup sosyal medyadan iyi performans göstermeyen, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştı.

Lionel Messi, Gerard Pique ve diğer yıldız oyuncular aleyhine de yapılan bu kara propaganda sonucu takım içinde huzursuzluk çıkmıştı. Bu sosyal medya paylaşımları yalnızca futbolculara değil ailelerine de yapılan kötü yorumları içeriyordu.

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