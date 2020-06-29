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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelonalı Arthur resmen Juventus'ta

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Son Dakika | Barcelonalı Arthur resmen Juventus'ta
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Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Arthur'un 72 milyon Euro + 10 milyon Euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

Barcelona'dan son dakika transfer açıklaması... Katalan devi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72+10 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arthur'un sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilirken, takımda 72 maçta oynadığı ve 2 sezonda 4 gol attığı bilgisini de yer verildi.

Son Dakika | Barcelonalı Arthur resmen Juventusta

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