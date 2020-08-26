Son Dakika | Barcelona'dan Lionel Messi için resmi açıklama geldi!

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'da Eric Abidal'in yerine sportif direktörlük görevine getirilen Ramon Planes, Koeman önderliğinde Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Planes'in sözleri şu şekilde:

"Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyadaki en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."

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