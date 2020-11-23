Son Dakika | Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk üç maçını 9 puanla geçen Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.

Barcelona'nın Ukrayna kadrosu şu şekilde:

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