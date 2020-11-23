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GeriFutbol Son Dakika | Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar!
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Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar!

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salı günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Barcelona'da Lionel Messi kadroya alınmadı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk üç maçını 9 puanla geçen Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.

Barcelona'nın Ukrayna kadrosu şu şekilde:

Son Dakika | Barcelonadan Lionel Messi için flaş karar

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