Son Dakika | Barcelona'dan Galatasaray'a transfer!

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.

Sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen G.Saray, bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.

Önceki dönemlerde transferleri son güne bırakan yönetim, bu kez hata yapmak istemiyor. İşi sıkı tutan Cimbom, bu kez erkenden transferleri açıklayıp takıma adaptasyon sürecini minimumda tutmak istiyor.

BARCELONA'DAN ORTA SAHA

Galatasaray'ın Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'i istediği iddia edildi. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Katalan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka takıma gitmeyi kafaya koydu. Genç orta saha, bu sezon 3 maçta forma giyerken, 167 dakika şans bulabildi. Sarı-kırmızılı ekip de bu transferde devreye girerken, Barcelona'nın Aslan'a zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

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