Son Dakika | Barcelona'dan Fatih Terim göndermeli paylaşım! Messi ve Koeman...

Barcelona'da başkan Bartomeu'nun istifa etmesinin ardından Lionel Messi ile teknik direktör Ronald Koeman'ın aralarında problem olduğu çokça konuşulmuştu. Messi ile Koeman'ın maç sonu fotoğrafını paylaşan Barcelona Türkiye hesabı, Fatih Terim'i yönetim ile yaptığı toplantı sonrası attığı tweete göndermede bulunarak 'Her şey yolunda' ifadesini kullandı.

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