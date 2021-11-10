Son Dakika: Barcelona'da Xavi sonrası gündem Pjanic! Arka arkaya iddialar ve açıklamalar...

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Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in Katalan ekibindeki geleceği yeni teknik direktör Xavi'nin ardından yeniden şekillenecek.

Dönemin teknik direktörü Ronald Koeman tarafından fazla forma şansı verilmediği için Barcelona'dan ayrılarak kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı alan başarılı futbolcunun, Xavi'nin gelişinden sonra Barcelona'daki geleceğinden umutlu olduğu kaydedildi.

'BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK'

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; bu sezonu Beşiktaş'ta tamamlayacak olan Miralem Pjanic, sezon sonunda Xavi'nin güvenini kazanma umuduyla Barcelona'ya geri dönecek.

MENAJERİ AHMET BULUT'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan menajer Ahmet Bulut, bugün Tivibu Spor'da katıldığı yayında Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut, Xavi'nin Miralem Pjanic hakkında ne düşündüğünü henüz bilmediklerini kaydetti.

Ahmet Bulut söz konusu yayında, "Pjanic transferi çok spontane gelişti. Uzun bir pazarlık süreci vardı, çok sıkı pazarlık yaptık. Barcelona'yı ikna ettik. Son dakikada imzalayabilirdik. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynaması çok büyük bir avantaj oldu. Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde oymak istedi. Barcelona'ya yeni hoca geldi. Ronald Koeman ile sıkıntıları olduğu için transferi gerçekleştirebildik. Yoksa imkansızdı. Xavi'nin Miralem Pjanic ile ilgili düşüncesi ne olacak şimdilik bilemiyoruz." dedi.

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"İKİ OYUNCU BARCELONA'YA DÖNEBİLİR"

Transfer haberleriyle ünlü Portekizli gazeteci Pedro Almeida ise iki oyuncunun Barcelona'ya döneceğini öne sürdü. Haberinde herhangi bir oyuncunun ismini vermeyen Almeida'nın bu sözleri, bahsi geçen isimlerden birinin Miralem Pjanic olabileceği yönünde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞİMDİYE KADAR NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla göz dolduran Miralem Pjanic, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı ancak 4 asist yapma başarısı gösterdi.

BARCELONA KARİYERİNDE GOLÜ YOK

Barcelona'da ise 30 resmi müsabakada süre alan yetenekli oyuncu, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

XAVI HAYRANLIĞINI GİZLEMİYOR

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Miralem Pjanic, geçmiş yıllarda yaptığı bir röportajda içinde Xavi'nin de olduğu bir futbolcu grubundan bahsederken övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Pjanic, "Barcelona'nın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Xavi, Busquets ve Iniesta gibi oyuncular mutlakta örnek alınması gereken futbolcular. Onlardan her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz." demişti.

KOEMAN İLE ARASINDA NELER YAŞANDI

Eylül'de Marca'ya özel bir röportaj veren Miralem Pjanic, Barcelona'da dönemin teknik direktörü Ronald Koeman'ın kendisine süre vermemesinden şikayet etmiş ve kendisine saygısızlık yaptığını ifade etmişti.

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"KOEMAN BANA SAYGISIZ DAVRANDI"

Deneyimli oyuncu, "Ronald Koeman bana saygısızca davrandı. Benimle hiç konuşmadı. Maaşımda indirime gidip Beşiktaş'a transfer olmayı kabul ettim çünkü Futbol oynamayı çok seviyorum." şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Miralem Pjanic, "Barcelona'da sıfır dakika oynamayı göze alamazdım. Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda 30-40 maç oynayabilirim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim. Şimdi buna odaklandım ve mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

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"KOEMAN'IN BENİ OYNATMAYACAĞINDAN EMİNDİM"

Eylül'de Marca'ya verdiği bu röportajın ardından Ekim'de Fransız Canal Plus'a konuşan Miralem Pjanic, bu röportajında ise Beşiktaş'a gelmek için bir dakika dahi düşünmediğini söylemişti.

Yetenekli futbolcu, “Beşiktaş’ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona’da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti. Beni oynatmayacağına emindim. Koeman, herhangi bir sebep göstermeden beni takımdan kesti. Barcelona’da kalsaydım Futbol oynayamayacaktım. Oysa ben oynamak ve Barcelona’da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Barcelona’dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona’da yeniden görüşeceğiz.” demişti.

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RONALD KOEMAN İDDİALARA NE CEVAP VERDİ

Ronald Koeman, Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in iddialarına Mundo Deportivo'daki röportajında yanıt vermişti. Hollandaki çalıştırıcı, "Pjanic hakkında konuşmak istemiyorum, kendisiyle işim bitti." ifadelerini kullanmıştı.

"PJANIC'İ DENEDİK AMA ONDAN DAHA İYİ OYUNCULAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Ronald Koeman, "Oyun tarzımız, toplu ve topsuz oyun stratejimiz açısından girdiği forma rekabetinde diğer oyunculara kaybetti. Pjanic'in oynatılmamasında başka bir durum yok. Karmaşık bir durumda. Sürekli Pjanic'i denedik, denedik ama Pjanic'den daha iyi oyuncular olduğunu gördük. Artık Pjanic hakkında konuşmak istemiyorum. Pjanic, artık Barcelona'nın oyuncusu değil ve herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Pjanic ile işim bitti." şeklinde konuşmuştu.