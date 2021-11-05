Son dakika: Barcelona'da Xavi dönemi başlıyor! Resmi açıklama...

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Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsanesi Xavi Hernandez geçiyor. Katar ekibi Al Sadd, Xavi için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Barcelona kulübü yetkilileri, resmi görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. Görüşmeler mutlu sonla bitti.

İspanya basınındaki haberlere göre Barcelona, Xavi için Al Sadd'a 5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

Al Sadd kulübü CEO'su Turki Al-Ali, yaptığı açıklamada; "Teknik direktörümüz Xavi'nin transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardık. XAvi geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Kulübün içinden geçtiği zorlu dönemde görev almak istedi ve biz de bunun önünde durmama kararı aldık. Kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi, Doha'da her zaman iyi anılacaktır. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz devam edecek." diye konuştu.

Barcelona'nın da Xavi için resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. İlk kez Katar dışında bir takım çalıştıracak 41 yaşındaki Xavi Hernandez'in, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.

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Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine 28 Ekim tarihinde geçici olarak, alt yapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.



Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Xavi Hernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.





