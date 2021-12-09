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Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelona'da tarihi çöküş! 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

#Barcelona#Bayern Münih#UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelonada tarihi çöküş 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde dördüncü, 2000/01 sezonundan bu yana ise ilk kez grup aşamasını geçemeyen Barcelona, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Katalan devinin, Devler Ligi'ne grup aşamasında veda ettiği sezona dair çarpıcı Beşiktaş detayı ortaya çıktı.

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında lider Bayern Münih ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barcelona kozlarını paylaştı. Alman rakibine 3-0 mağlup olan Katalan temsilcisi, Devler Ligi'ne veda etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Thomas Müller, 43. dakikada Leroy Sane ve 62. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Barcelona ise Allianz Arena'da 90 dakika boyunca gol sevinci yaşamadı.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih, gruptaki tüm maçlarını kazanmış oldu ve lider olarak bir üst tura yükseldi. Benfica ile gruptan çıkma mücadelesi veren Barcelona ise Portekiz ekibinin 2-0 kazandığı gecede yaşadığı mağlubiyetin ardından grubunu 7 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelonada tarihi çöküş 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

20 YIL SONRA BİR İLK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Devler Ligi'nde 20 yıl sonra ilk kez gruptan çıkamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Katalanlar, en son 2000/01 sezonunda grup aşamasını geçememişti.

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BAYERN'İN RAKİBİ KENDİSİ

Grubunu 18 puan ve +19 gol averajıyla tamamlayan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bu iki alanda da kendine ait olan rekoru (2019/20) egale etti.

Öte yandan Thomas Müller, Barcelona karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 gole ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.

Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelonada tarihi çöküş 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

EN SON BEŞİKTAŞ'A YENİLDİĞİ SEZON GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde dördüncü, 2000/01 sezonundan bu yana ise ilk kez grup aşamasını geçemeyen Barcelona, Devler Ligi'ne grup aşamasında veda ettiği o son sezonda Beşiktaş ile aynı grupta yer almıştı.

Barcelona, 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş ile aynı grupta yer alıyordu. Temsilcimiz Beşiktaş, 19 Eylül 2000 akşamı İnönü'de konuk ettiği Katalan devini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. ve 76. dakikalarda Ahmet Dursun, 88. dakikada ise Pascal Nouma kaydetmişti. Barcelona ise tıpkı dün akşam Bayern Münih karşısında olduğu gibi Beşiktaş karşısında da gol sevinci yaşayamamıştı.

Üst üste 20 sezondur Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmayı başaran Barcelona, en son Beşiktaş'a 3-0 yenildiği 2000-2001 sezonunda gruplardan çıkamamıştı.

Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki tek galibiyetini Barcelona karşısında alırken 4 puanla sonuncu olmuş ve Avrupa defterini kapatmıştı. 11 puan toplayan Milan, lider olarak bir üst tura yükselirken Leeds United ise 9 puanla ikinci basamaktan tur biletini kapmıştı.

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Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelonada tarihi çöküş 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

2000'DE OYNANAN BEŞİKTAŞ - BARCELONA MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş XI: Shorunmu, Dmitriy Khlestov, Ümit Bozkurt, Erman Güracar, Nihat Kahveci, Miroslav Karhan, İbrahim Üzülmez, Tayfur Havutçu, Markus Münch, Ahmet Dursun, Pascal Nouma.

Barcelona XI: Richard Dutruel, Sergi Barjuan, Frank de Boer, Abelardo, Simao Sabrosa, Emmanuel Petit, Ivan De la Pena, Gerard Lopez Segu, Overmars, Rivaldo, Patrick Kluivert.

Son Dakika: Bayern Münih sonrası Barcelonada tarihi çöküş 20 yıl sonra bir ilk ve Beşiktaş detayı...

XAVI MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, aldıkları sonuçtan dolayı çok sinirliği olduğunu ve kulüpte birçok şeyi değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Xavi, Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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"Birçok şeyi değiştirmek zorundayız. Sıfırdan başlamak, çok çalışmak ve Barcelona’yı ait olduğu yere geri getirmek zorundayız. Ait olduğumuz yer, Avrupa Ligi değil. Sinirliyim. Bunun bizim şu anki gerçeğimiz olması hoşuma gitmiyor. Kabul etmek, üstlenmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Avrupa Ligi’nde mücadele edeceğiz. Barcelona için bu kabul edilir olmamalı ancak kabul etmek zorundayız. Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor."

SON 16 TURUNA KİMLER KALDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen Atalanta-Villarreal maçı haricinde belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımların 15'i belli oldu. Son 16 turuna yükselen son takım, yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe ertelenen Atalanta - Villarreal maçının ardından belli olacak.

Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00'teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

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Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar şöyle:

Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille

Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar ise şöyle:

Borussia Dortmund
RB Leipzig
Porto
Sheriff
Zenit
Barcelona
Sevilla
Villarreal/Atalanta

 

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#Barcelona#Bayern Münih#UEFA Şampiyonlar Ligi

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