Son Dakika: Barcelona'da taraftarlar Lionel Messi için toplandı

Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Lionel Messi, yeni sözleşme konusunda uygun şartların oluşmaması sonrasında Katalan ekibiyle yollarını ayırırken taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Barça formasıyla başarıdan başarıya koşan Arjantinlinin kulüpten ayrılacağının açıklanmasının hemen sonrasından Barçalı taraftarlar stat çevresinde toplandı.

Taraftarlar, Camp Nou çevresinde Messi nöbetine başlarken birçok basın mensubu da takip etti.

İKİ TARAF DA DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE



Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

34 KUPA ŞAMPİYONLUĞU

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.