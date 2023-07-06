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Son Dakika: Barcelona'da Sertaç Şanlı dönemi sona erdi! Fenerbahçe Beko iddiası...

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#Barcelona#Sertaç Şanlı#Fenerbahçe Beko
Son Dakika: Barcelonada Sertaç Şanlı dönemi sona erdi Fenerbahçe Beko iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:20

Barcelona, Sertaç Şanlı'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Milli basketbolcunun Fenerbahçe Beko ile anlaştığı iddia ediliyor.

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İspanya 1. Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Sertaç Şanlı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

FENERBAHÇE BEKO'YA MI GELİYOR?

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'un hafta başında servis ettiği habere göre; Sarı-lacivertliler, Barcelona'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile prensip anlaşmasına vardı.

Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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BARCELONA KÜÇÜLÜYOR

İspanya Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa uzanan ancak mali olarak küçülmeye giden Barcelona’nın Sertaç Şanlı’ya daha düşük maaş üzerinden yeni sözleşme önermişti. Düşük ücret üzerinden yeni sözleşmeyi kabul etmeyen deneyimli oyuncu, ayrılık kararı aldı.

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#Barcelona#Sertaç Şanlı#Fenerbahçe Beko

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