Son Dakika: Barcelona'da Ronald Koeman dönemi resmen sona erdi! Jurgen Klopp iddiası ve takım otobüsü detayı...

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Spor Arena Dış Haberler - La Liga devi Barcelona, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine resmen son verdi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Koeman'ın bu perşembe kulüp tesislerinde takıma veda edeceği belirtilen açıklamada, Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

SON RÖPORTAJINDA NELER DEDİ?

Ronaldo Koeman, Vallecano yenilgisinin ardından "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu. Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

KÖTÜ HABERİ TAKIM OTOBÜSÜNDE ALDI

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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Ronaldo Koeman'ın, görevine son verildiğini takım otobüsünde öğrendiğini öne sürdü. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Palmeri, "Koeman, görevine son verildiğinin haberini kulüp tesislerine dönmeden birkaç dakika önce takım otobüsünde aldı." ifadelerini kullandı.

BARCELONA BU SEZON NE YAPTI?

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

KOEMAN'IN BARCELONA KARİYERİ

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı. Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

YERİNE KİM GELECEK?

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.

XAVI: HER OLASILIĞA AÇIĞIM

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Geçtiğimiz haftalarda Barcelona iddiaları hakkında bir demeç veren değerlendiren Xavi, "Geleceğin beni nereye götüreceğini şimdiden kestirmek kolay değil. Her olasılığa açığım ve neler olacağını göreceğiz" demişti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Xavi'yi Katar'da çalışmasından ötürü kapalı bir kutu olarak gördüğü ve yeterince deneyimli bulmadığı iddiaları geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında sıklıkla yer bulmuştu.

ROBERTO MARTINEZ İDDİALARI

Xavi'nin B takımın başına geçmesini isteyen Laporta'nın bir numaralı teknik direktör adayının ise Belçika'yı çalıştıran Roberto Martinez olduğu öne sürülmüştü.

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"EN İDEAL İSİM JURGEN KLOPP"

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi, Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un, resmi açıklamadan birkaç saat önce, Katalan ekibinin en ideal teknik direktör adayı olduğunu sayfalarına taşıdı. Barcelona'nın, Premier Lig ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Klopp'u takımın başına geçirmek istediği ancak bu ihtimalin çok zayıf olduğu belirtildi.

Liverpool ile 2020 yılında sözleşmesini uzatan Klopp, imzanın ardından yaptığı açıklamada 2024 yılında sözleşmesi bittikten sonra futbola 1 yıl ara vereceğini söylemişti.

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Alman teknik adam, "Sözleşmem bittikten sonra futbola 1 yıl ara vereceğim ve kendime futbolu özleyip özlemediğimi soracağım. Eğer cevabım hayır olursa, teknik direktör Jürgen Klopp'un kariyerinin sonu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Jürgen Klopp'un bu planı nedeniyle Barcelona'nın başına geçmeye sıcak bakmayacağı ve Liverpool ile olan sözleşmesini tamamlayacağı kaydedildi.

DİĞER ADAYLAR

Barcelona'nın Jurgen Klopp, Xavi Hernandez ve Roberto Martinez dışında teknik direktör adayları arasında Andrea Pirlo ve Erik ten Hag de yer alıyor.

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