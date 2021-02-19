Son Dakika: Barcelona'da Messi dönemi bitiyor! Manchester City'den şaşırtan teklif...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona'nın sahasında Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından Lionel Messi için bir kez daha harekete geçti.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi, Arjantinli oyuncuya 5 yıllık anlaşma üzerinden 430 milyon sterlinlik yeni bir teklif götürdü. Habere göre; geçtiğimiz yaz Manchester City'nin kapısından dönen Lionel Messi, bu sezon sonu eski hocası Pep Guardiola'nın takımına katılacak.

TEKLİF 170 MİLYON STERLİN DÜŞTÜ

Lionel Messi için geçtiğimiz yıl yine 5 yıllık sözleşme üzerinden 600 milyon sterlin teklif eden Manchester City yönetimi, gelinen noktada teklifini 170 milyon sterlin düşürerek 430 milyon sterlinlik yeni bir paket hazırladı.

İngiliz temsilcisinin bir önceki teklifini düşürmesinin nedeni olarak koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Arjantinli oyuncunun bir yaş daha yaşlanması gösterildi.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Manchester City, transferin resmiyet kazanması halinde sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Barcelona'da haftalık 500 bin sterlin kazanan Lionel Messi için Paris Saint Germain'in de devrede olduğu biliniyor.

RIVALDI: MESSI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CAMP NOU'DA SON MAÇINA ÇIKTI

Barcelona'nın efsane futbolcularından Rivaldo, Lionel Messi'nin geleceği hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Messi'nin yeni adresini açıklayan Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" dedi.

Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Uzun yıllar takımın sorumluluğunu sırtladı ve sonra en iyi takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madrid'e gönderildi. Bu kabul edilemez bir hamleydi" ifadeleriyle tamamladı.

BAŞKAN ADAYI JOAN LAPORTA NE DEMİŞTİ?

PSG karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından Barcelona'nın başkan adaylarından Joan Laporta, maç sonu Messi ile konuştuğunu söylerken çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

''Messi, Barcelona'da kalmak istiyor'' diyen Laporta, ''Onu takımda tutmak için elimden geleni yapacağım. Onu transfer etmek isteyen bazı kulüpler var. Leo takımda kalmak ve burada kupalar kazanmak istiyor. İstediği tek şey para değil, Barcelona'nın başarısını istiyor. Messi, Barcelona için bir problem değil. Barcelona'nın %30'lık geliri Messi sayesinde geliyor.'' şeklinde konuşmuştu.