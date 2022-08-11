Son Dakika: Barcelona'da lisans krizi! Görülmemiş skandal kapıda... Son gün Cumartesi...

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Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona büyük bir finansal krizle karşı karşıya. Yaklaşık 1.14 milyar Euro borcu bulunan Katalan temsilcisi, yeni transferlerine lisans çıkaramayacak noktaya geldi ve yeni sezon önce büyük bir tehlike kapıda.

La Liga'nın ilgili prosedürlerine göre borcu sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Barcelona'da başkan Joan Laporta, kulübe yeni mali kaynaklar yaratmaya çalışıyor. Ancak Laporta'nın bulduğu çözümler, kulübün geleceğinin ipotek altına alınması anlamına geliyor.

"PARASI OLMAYAN TEK KULÜP HERKESİ ALIYOR"

Böylesine büyük bir finansal krizde olmasına rağmen bu yaz yaptığı 5 yıldız transferine ödediği 153 milyon Euro ile bu alanda Avrupa'nın en fazla harcama yapan takımı konumunda bulunan Barcelona, spor kamuoyunu şaşırtıyor.

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Barcelona'nın izlediği transfer stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan son isim olan Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Parası olmayan tek kulübün istediği her oyuncuyu satın alması çılgınlık. Hatta biraz tuhaflık" ifadelerini kullandı.

LİSANSLARI ÇIKMAZSA GERİ DÖNECEKLER

Yeni transferlerine henüz lisans çıkartamayan Barcelona, bu probleme çözüm bulamaması durumunda iki önemli yeni oyuncusunu kaybedebilir.

Serie A takımlarından Milan, kontratının sona ermesinin ardından Katalan ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Franck Kessie'nin yerini doldurmak için arayışlarını sürdürürken, Kessie'yi sürpriz bir şekilde yeniden kadroya dahil etme ihtimali doğdu. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen oyuncu, bu hafta sonuna kadar lisansı çıkmazsa takımdan ayrılma hakkına sahip olacak. Benzer bir durum Chelsea'den kadroya katılan Andreas Christensen için de geçerli.

ESPN'de yer alan haberde, her iki oyuncunun da kontratında sezonun ilk maçı oynandığı sırada lisanslarının çıkmaması halinde serbest kalabilecekleri yönünde bir madde olduğu belirtildi. Barcelona'nın Cumartesi gününe dek nasıl bir formül izleyeceği merakla bekleniyor.

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LEWANDOWSKI TRİBÜNE HAPSOLABİLİR

Barcelona'nın içinde bulunduğu mali problemler başkan Joan Laporta ve ekibini bir hayli zorluyor. Robert Lewandowski de dahil olmak üzere yeni hiçbir oyuncusunun lisansını çıkartamayan Barcelona, şimdi Christensen ve Kessie krizlerini çözmeye odaklanmış durumda.

Sözleşmelerinde özel durumları bulunan Christensen ve Kessie haricinde Robert Lewandowski dahil diğer 3 yeni transfer, lisansları çıkmaması halinde tribünde oturacak.

AÇILIŞ MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Jules Kounde, Cumartesi günü Rayo Vallecano karşısında oynanacak ilk hafta maçının kadrosunda yer alıyor.

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TRANSFERE NE KADAR HARCADILAR

Geçen sezonu kupasız kapatan ve yeni sezona iddialı hazırlanan Barcelona; Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha gibi futbolcuları kadrosuna katarak, transfere 153 milyon avro harcadı.

Barcelona, Milan'dan Franck Kessie ile Chelsea'den Andreas Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.

KULÜP VARLIKLARININ SATIŞINA ONAY ÇIKMADI

The Guardian'ın haberine göre; Barcelona varlıklarından satışlar yaparak kulüp gelirini artırmak istedi ancak La Liga yönetimi kulübün kendi fonlarını kullanma girişimini reddetti. Katalan Kulübü, bu nedenle yeni transferlerinin lisansını şimdilik çıkartamıyor.

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100 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

Barcelona, ​​yeni transfer edilen oyuncuları kadroya kaydetmek amacıyla finansmanını artırmak için üretim merkezinin bir kısmını 100 milyon Euro'ya sattı. Kulüp başkanı Joan Laporta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kulübün Barça Studios'un %25 hissesini spor ve eğlence sektöründe bir blockchain sağlayıcısı olan Socios.com'a sattığını duyurdu. Kulüp, satışın kulübün görsel-işitsel, blockchain ve çevrimiçi ürünlerle ilgili stratejilerini "hızlandıracağını" söyledi.

Anlaşma ayrıca Barcelona'nın La Liga finansal gereksinimlerini karşılamasına ve Pazartesi günü resmi olarak tanıtılan Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Koundé dahil olmak üzere yakın zamanda transfer ettiği oyuncularla sözleşme imzalamasına olanak sağlayabilir.

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KULÜBÜN GELECEĞİNE YÜK MÜ OLUYOR?

Joan Laporta, yeni nakit bulmak için mevcut taktikleriyle kulübün geleceğine yük olduğu için eleştirildi. Barcelona, ​​önümüzdeki 25 yıl için La Liga TV haklarının %25'ini 667 milyon Euro'ya (682 milyon $) satmıştı. Suçlamalar hakkında konuşan Laporta, "Risk kontrol altında. Kulübü kurtarmamız ve yeni oyuncular alma imkanımız olması gerekiyor.” demişti.

ESKİ YÖNETİMİ SUÇLUYOR

Joan Laporta yönetimi, kulübün içinde bulunduğu maddi krizden Josep Bartomeu yönetimini sorumlu tutuyor. COVID-19 pandemisinin etkisiyle birleşerek kulübe 1,3 milyar avrodan (1.3 milyar dolar) fazla borç bırakıldığı belirtiliyor.

TARAFTARDAN KÜFÜRLÜ TACİZ

Barcelona forması giyen Frenkie de Jong, kulüp maddi kriz içerisindeyken maaşında indirime gitmediği gerekçesiyle öfkeli taraftarların hedefi oldu. Maaş yükünden kurtulmak adına takımdan ayrılması da gündemde olan Hollandalı oyuncu, taraftarların sözlü tacizine uğradı. Tecrübeli isim arabasıyla geçtiği sırada bir Barcelona taraftarı, yıldız orta saha oyuncusuna küfrederek bağırdı ve maaşını düşürmesini söyleyerek hakaret etti.

DE JONG MAHKEMELİK OLUYOR

Katalan ekibi maaş indirimine yanaşmayan De Jong'a karşı yeni bir yol izlemeye karar verdi. Barcelona, Frenkie De Jong'a mevcut kontratındaki usulsüzlüklere dair kanıtların kulübün elinde olduğunu bildirdi. Kulüp, Manchester United'ın listesinde yer alan Hollandalı oyuncuya daha önce iki seçenek sunmuştu. Ancak takımdan ayrılmak istemeyen De Jong maaşında indirime gitmeye de sıcak bakmıyor. Bu durum karşısında Barcelona farklı bir stratejiye yöneldi.

Covid-19 salgını sırasında büyük borç batağına saplanan kulübün, 2019 yılında De Jong ile yaptığı sözleşme şu anda fazlasıyla sorgulanıyor. Ve tüm bu söylentiler arasında, maaşını düşürmeye yanaşmayan Hollandalı yıldızın Manchester United'a transfer olabileceği aktarılıyor.