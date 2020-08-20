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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 22:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'da Lionel Messi depremi! Ayrılık...

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Barcelona'da sıcak saatler devam ediyor! Setien ve Abidal'in ayrılığı sonrası Koeman göreve gelmişti. Takımın yıldızı Lionel Messi, Koeman ile görüşerek Barcelona'da kendisine ait bir gelecek görmediğini belirtti.

Spor Arena Dış Haber | Bayern Münih'e 8-2 gibi tarihi bir sonuçla yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Bayern maçı sonrası teknik direktör Quique Setien ve sportif direktör Eric Abidal ile yollar ayrılmıştı. Barcelona'da teknik direktörlük görevine ise Hollandalı Ronald Koeman getirilmişti.

Katalan devinde asıl önemli olan konu ise Lionel Messi'nin geleceği. Katalan radyosu RAC1'in geçtiği habere göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Koeman ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmediğini ancak sözleşmesinden doğan konular sebebiyle ayrılma konusunun kolay olmadığını iletti.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin takımda kalacağını söylemişti.

33 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika | Barcelonada Lionel Messi depremi Ayrılık...

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