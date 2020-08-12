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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'da koronavirüs depremi! Şampiyonlar Ligi öncesinde...

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İspanya devi Barcelona'nın sezon öncesi kampına katılan 9 futbolcudan birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'dan yapılan resmi açıklamada genç futbolculardan oluşan sezon öncesi çalışmalarına katılan 9 futbolcudan birinde koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona'da testi pozitif çıkan futbolcunun, Devler Ligi kadrosundaki oyuncularla herhangi bir temasta bulunmadığı belirtildi.

Barcelona, Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak.

Barcelona'da sezon öncesi çalışmasına başlayan isimler şu şekilde: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda and Oriol Busquets

Son Dakika | Barcelonada koronavirüs depremi Şampiyonlar Ligi öncesinde...

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