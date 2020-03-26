Son Dakika | Barcelona'da ilk corona virüsü vakası!

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Real Madrid'in ardından Barcelona'ya sıçradı.

La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

SON 24 SAATTE 655 ÖLÜM

İspanya'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı.





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