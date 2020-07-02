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Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'da beklenen ayrılık! Jasikevicius - Fenerbahçe işi bozuluyor mu?

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Son Dakika | Barcelona'da beklenen ayrılık! Jasikevicius - Fenerbahçe işi bozuluyor mu?
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İspanya'da Barcelona, ligin son maçında Baskonia'ya kaybedince başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı. Gözler Fenerbahçe'nin en büyük hoca adayı Sarunas Jasikevicius'ta...

İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona, başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı. Gözler Fenerbahçe'nin en büyük hoca adayı Sarunas Jasikevicius'ta...

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Şubat 2018'den bu yana takımı çalıştıran 70 yaşındaki Sırp başantrenörün sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

Barcelona, dün oynanan final maçında Baskonia'ya 69-67 yenilerek 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pesic, Barcelona'daki ikinci döneminde, 2018 ve 2019 yıllarında Kral Kupası'nı kazanmıştı.

Jasikevicus'un Barcelona'yı istediği biliniyor. Fenerbahçe'nin de devrede olduğu bir ortamda Litvanyalı hocanın tercihi merak konusu.

Jasikevicius ile yepyeni bir Fenerbahçe
Jasikevicius ile yepyeni bir Fenerbahçe!

 

Son Dakika | Barcelonada beklenen ayrılık Jasikevicius - Fenerbahçe işi bozuluyor mu

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