Son Dakika | Barcelona'da ayrılık! Nelson Semedo resmen Wolverhampton'da!

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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Katalan temsilcisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bekin 30 milyon avro bonservis + 10 milyon avro bonuslar karşılığında Wolverhampton'a transfer olduğu belirtildi.

Benfica alt yapısından yetişen Portekizli oyuncu, Barcelona kariyerinde süre aldığı 124 resmi maça 2 gol ve 11 asist sığdırmıştı.

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