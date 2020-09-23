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Futbol
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona'da ayrılık! Nelson Semedo resmen Wolverhampton'da!

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Son Dakika | Barcelona'da ayrılık! Nelson Semedo resmen Wolverhampton'da!
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Nelson Semedo, 30 milyon avro bonservis + 10 milyon avro bonuslar karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.

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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Barcelona forması giyen Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Katalan temsilcisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bekin 30 milyon avro bonservis + 10 milyon avro bonuslar karşılığında Wolverhampton'a transfer olduğu belirtildi.

Benfica alt yapısından yetişen Portekizli oyuncu, Barcelona kariyerinde süre aldığı 124 resmi maça 2 gol ve 11 asist sığdırmıştı.

 

Son Dakika | Barcelonada ayrılık Nelson Semedo resmen Wolverhamptonda

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