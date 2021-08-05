Son Dakika: Barcelona ve Lionel Messi arasında sözleşme krizi

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde iplerin kopma noktasına geldiği ve yıldız futbolcunun kulüpten giderek uzaklaştığı iddia edildi.

Marca'nın haberine göre; Arjantinli yıldız ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri, çözülmesi imkansız görünen ve geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı.

Haberde ayrıca, Joan Laporta'nın durumu kabullendiği ve Messi'nin sözleşme yenilemekten hiç olmadığı kadar uzakta olduğu belirtildi.

Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.