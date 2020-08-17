Son Dakika | Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verdi!
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildiğini açıkladı.
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada ''Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.'' sözleri kullanıldı.
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın geçmesi bekleniyor.
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