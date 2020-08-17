MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verdi!
GeriFutbol Son Dakika | Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verdi!
Abone Olgoogle-news

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildiğini açıkladı.

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada ''Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.'' sözleri kullanıldı.

Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın geçmesi bekleniyor.

 

Son Dakika | Barcelona, teknik direktör Setienin görevine son verdi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle