Son dakika: Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi

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Sarı lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı.
Barcelona Futbol Direktörü Deco,'nun, Fenerbahçeli Arda Güler'in transferini tamamlamak için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye geldi.
Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax, Milan gibi devlerinde transfer listesinde olan Arda Güler'i, Deco'nun ikna etmeye çalışacağı belirtildi.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.