×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Barcelona#Arda Güler
Son dakika: Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiyeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 22:15

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Arda Güler'i en az 1 yıl daha takımda tutmanın hesaplarını yaparken İtalyan gazeteciden transfere ilişkin bomba bir iddia geldi.

Haberin Devamı

Sarı lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı.

Barcelona Futbol Direktörü Deco,'nun, Fenerbahçeli Arda Güler'in transferini tamamlamak için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye geldi.

Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax, Milan gibi devlerinde transfer listesinde olan Arda Güler'i, Deco'nun ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Barcelona#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık