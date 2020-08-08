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GeriSpor Son Dakika | Barcelona, Napoli'yi 3 golle geçti! Şampiyonlar Lig çeyrek final biletini kaptı!
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Spor Arena
Haber Giriş: 08.08.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona, Napoli'yi 3 golle geçti! Şampiyonlar Lig çeyrek final biletini kaptı!

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Son Dakika | Barcelona, Napoli'yi 3 golle geçti! Şampiyonlar Lig çeyrek final biletini kaptı!
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Barcelona, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi rövanşta 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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  • Barcelona-Napoli maçından en özel kareler
  • Barcelona-Napoli maçından en özel kareler
  • Barcelona-Napoli maçından en özel kareler
  • Barcelona-Napoli maçından en özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi.

İtalya'dan 1-1'lik skorla dönen Barcelona, Napoli'yi Camp Nou'da 3-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'nın gollerini 10. dakikada Lenglet, 23. dakikada Messi ve 45+1. dakikada Suarez kaydetti. Napoli'nin tek golü 45+5. dakikada Insigne'den geldi.

İspanya'da oynanan karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

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