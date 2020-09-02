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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona-Lionel Messi zirvesinden sonuç çıkmadı!

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Son Dakika | Barcelona-Lionel Messi zirvesinden sonuç çıkmadı!
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yapılan ilk toplantıdan anlaşma çıkmadı.

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu başkanı Javier Bordas ile yaklaşık 1,5 saat süren bir toplantı yaptı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, toplantıya Lionel Messi'nin kardeşi Rodrigo Messi ile Jorge Pecort adlı bir avukatın da katıldığı bildirildi.

Görüşmede Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılma talebini kabul etmediklerini ve 33 yaşındaki Arjantinli futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerilerini yinelediği ileri sürüldü.

Barcelonalı yöneticilerin, Messi'nin sadece 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesi halinde ayrılabileceğinde ısrarcı olmaları üzerine toplantının herhangi bir anlaşma sağlanmadan sona erdiği kaydedildi.

Jorge Messi, oğlunun Barcelona'dan ayrılmasını müzakere edip sonuca bağlamak için bu sabah Arjantin'den Barselona kentine gelmişti.

Lionel Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.

Sezon öncesi sağlık kontrolüne ve takımın üç gündür antrenmanlarına katılmayan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmakta kararlı olduğu belirtiliyor.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülüyor

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