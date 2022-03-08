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Son Dakika: Barcelona - Galatasaray maçının hakemi Benoit Bastien oldu

#Barcelona#Galatasaray#Son Dakika
Son Dakika: Barcelona - Galatasaray maçının hakemi Benoit Bastien oldu

Barcelona - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Barcelona maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Fransız hakem Benoit Bastien, bu sezon temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı Fenerbahçe-HJK Helsinki (1-0) ve Ajax-Beşiktaş (2-0) karşılaşmalarını yönetti.

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Zorlu karşılaşma 10 Mart Perşembe akşam 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebileceksiniz.

BARCELONA CEPHESİ

Barça TV'ye eşleşmeyi değerlendiren Joan Laporta, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini belirtirken Galatasaray maçının kolay olmayacağını söyledi.

Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyleyen Laporta, "UEFA Avrupa Ligi beni heyecanlandırıyor çünkü bu kupa bizde yok. Avrupa Ligi'nde gerçekten zorlu takımlar var. Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak. Her şeye rağmen her hafta daha iyiye gittiğimizden bu kupayı kazanma olasılığımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Messi'nin Barcelona'dan ayırılmasıyla ilgili konuşan Laporta, "Herkes için çok üzücü bir karardı. Asla böyle bir karar almayı istemezdim." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Teknik Direktör Xavi Hernandez ile büyük başarılar kazanacaklarına inandığını kaydeden Barça Başkanı, "Teknik direktör olarak Xavi'ye sahip olduğumuz için çok memnunum. Teknik direktör olarak uzun yıllar burada kalacağına ve bize büyük başarılar getireceğine eminim." dedi.

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#Barcelona#Galatasaray#Son Dakika

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