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GeriFutbol Son Dakika: Barcelona, Eric Garcia'yı transfer etti! Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Barcelona, Eric Garcia'yı transfer etti! Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...

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Son Dakika: Barcelona, Eric Garcia'yı transfer etti! Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...

Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Eric Garcia'yı kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olarak belirlendiğini duyurdu. 

Katalan ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

Son Dakika: Barcelona, Eric Garciayı transfer etti Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...

Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Son Dakika: Barcelona, Eric Garciayı transfer etti Serbest kalma bedeli 400 milyon euro...

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