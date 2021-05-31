Son Dakika: Barcelona - Anadolu Efes maçından sonra İspanyol basını çıldırdı! "Lanet, fiyasko..."

Spor Arena Dış Haberler - THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafer kazanan Anadolu Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun ardından Avrupa Ligi'ni kazanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.

ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI

Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.

İSPANYOL BASINI ÖFKELİ: FİYASKO VE LANET...

İspanyol medyası, Anadolu Efes karşısında maçın ilk bölümlerinde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak parkeden mağlubiyetle ayrılan Barcelona'yı yerden yere vurdu.

Barcelona'nın mevcut oyuncu grubunu 'rüya kadro' olarak tanımlayan İspanyol basını, yapılan milyonlarca avroluk yatırım ve kurulan 'rüya kadroya rağmen' kupanın kazanılamamasını 'fiyasko' olarak nitelendirdi.

Özellikle Marca, Barcelona'nın 2002-2003 yılından bu yana Euroleague'de şampiyonluk yaşayamamasına atıfta bulunarak, "Barcelona'nın bilmemkaç bininci fiyaskosu... " manşetini attı.

LARKIN VE MICIC'E AYRI PARANTEZ

Shane Larkin ve Vasilije Micic'in olağanüstü performansına ayrı parantez açan İspanyollar, iki oyuncu için 'şeytan' benzetmesini yaparak, "Barcelona'nın rüyası, Anadolu Efes'in iki şeytanı tarafından cehenneme gönderildi." yorumunda bulundu.

Barcelona cephesinin özellikle hakem yönetimine tepki göstermesine destek çıkmayan İspanyol basını, Anadolu Efes'in hak edilmiş bir şampiyonluk kazandığı görüşünce birleşti. Barcelona'nın yıllardır devam eden kupa hasreti içinse 'lanet' denildi.

El Mundo - Lucas Saez Bravo

Barcelona soyunma odasında zor bir Pazar akşamı oldu. Jasikevicius ve Pau Gasol'ün geri dönüşüyle birlikte harika bir hikaye yazılacağı düşünülüyordu ancak dramla sonuçlandı. Geri dönen tek şey Barcelona'nın laneti oldu... Barcelona çölündeki kupasız yolculuk zaten yeterince uzundu bir de üzerine finalin kaybedilmesi bunu daha da katlanılamaz hale getirdi. Zirveden uzaklaşıldı, son 10 yıldır projeler başarısız oldu, milyonlar harcandı, mantığı açıklanamayan kararlar alındı, Real Madrid'in hegemonyası kabul edildi derken son olarak Anadolu Efes'in yetenekli ve vahşi oyuncu grubuyla karşılaşıldı. Anadolu Efes'in iki şeytanı Vasilije Micic ve Shane Larkin, Türklere hak edilmiş bir Avrupa şampiyonluğu kazandırdı.

AS - Ramon Palomar

Finalde her zaman bir kaybeden ve bir kazanan olur. Bu sefer canı yanan ve kupadan uzak kalmanı acısını hissedecek olan taraf Barcelona idi. Bu mağlubiyet, gelecek Avrupa şampiyonluklarının yolunu açmalı. Başkan Laporta takımı desteklemek için gelmişti ancak bu kadar derdin arasında finalde de hayal kırıklığına uğradı. İkincilik kimseyi tatmin etmemeli, buna katılıyorum ancak geriye dönüp baktığınızda Barcelona 2010 yılında bu yana finale dahi kalamıyordu.

ABC - Emilio V. Escudero

Anadolu Efes, Barcelona'nın rüyasını yerle bir etti. Katalanlar, Micic ve Larkin'in durdurulamaz olduğu gecede finalde Anadolu Efes'e boyun eğdi. Şampiyonlar koltuğunu işte böyle korur... Barcelona tarihinin en iyi kadrosu, soyunma odası yıldızlarla dolu ancak Euroleague finalinde Anadolu Efes'i mağlup edemediler. Barcelona, Micic ve Larkin'in yeteneğine teslim oldu.

MARCA - Alex Biescas

Anadolu Efes'in iki yıldızı Larkin ve Micic, son çeyrekteki harika performansıyla Euroleague'i kazandı ve Barcelona'yı yıllardır süren kupa hasretiyle başbaşa bıraktı. Rakibinizde bir yerine iki oyuncu mükemmel seviyedeyken yapacak çok fazla şeyiniz olmaz. Larkin ve Micic, tereddüt etmeden ve yorulmadan mücadele ederek Anadolu Efes'i şampiyon yaptılar.

MARCA - Jorge Quiroga

Barcelona'nın büyük projesi Köln'deki yıkımla darbe aldı. Hangi açıdan bakarsanız bakın, şampiyon olmak için kurulan ve bu doğrultuda yatırım yapılan bir takım kupayı kazanamazsa, sezon bu başarısızlık üzerinden özetlenir. Her ne kadar Copa del Rey'i kazansalar ve lig devam etse de bu büyük bir hayal kırıklığı. Rüya Kadro olarak kurulan takım, Euroleague finalinde kabusu yaşadı. Larkin ve Micic, Barcelona tarihine geçen iki yeni hayalet oldu...

MARCA - Jose Luis Martinez

Larkin ve Micic, Barcelona'yı rüyadan uyandırdı. Anadolu Efes'in iki şeytanı, Katalanların tarihindeki üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasını engelledi. Böylece Barcelona'nın Avrupa şampiyonluğu hayali, iki şeytan tarafından cehenneme atılmış oldu. Anadolu Efes'in iki yıldızı Larkin ve Micic, Katalanlara bir kez daha işkence etti.