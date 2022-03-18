Son Dakika: Barcelona 1978'den sonra ilk kez başardı! Meğer Galatasaray maçına kadar 44 yıldır...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda 0-0’ın rövanşında İstanbul’da Barcelona’ya 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa’ya bu turda veda etti.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV Eindhoven karşısında başlayan Galatasaray, Hollanda ekibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone'nu, play-offta da Randers'ı eleyen Aslan, gruplara kaldı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu E Grubu'ndan 3 galibiyet, 3 beraberlikle lider çıkan Cimbom, son 32 turunu oynamayıp, direkt son 16 turuna kaldı.

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Son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İstanbul'da rakibine 2-1 yenildi ve bu sezonki Avrupa defterini kapadı.

1978'DEN SONRA BİR İLK

Barcelona, Mart 1978'den (vs Aston Villa) bu yana UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

MARCAO SİFTAH YAPTI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, Barcelona maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, maçın ilk golü Brezilyalı futbolcu Marcao’dan geldi. Mücadelenin 28. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yer alan Marcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 yaptı. Bu aynı zamanda Aslan’ın mücadeledeki tek golü oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.