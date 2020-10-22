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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi sona erdi!

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Son dakika | Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi sona erdi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin noter kanalıyla tek taraflı fesih işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

 

Son dakika | Bandırmasporda Serdar Bozkurt dönemi sona erdi

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