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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bandırmaspor'da koronavirüs vakası! 2 futbolcu...

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Son dakika | Bandırmaspor'da koronavirüs vakası! 2 futbolcu...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.

 

Son dakika | Bandırmasporda koronavirüs vakası 2 futbolcu...

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