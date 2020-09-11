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Son dakika | Bandırmaspor'da koronavirüs vakası! 2 futbolcu...
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.
Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.
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