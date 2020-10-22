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GeriFutbol Son dakika | Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi! 1 yıllık anlaşma...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi! 1 yıllık anlaşma...

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Son dakika | Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi! 1 yıllık anlaşma...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ve ekibiyle 1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika | Bandırmasporda Erkan Sözeri dönemi 1 yıllık anlaşma...

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