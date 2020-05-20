Son Dakika | Bandırmaspor Yılmaz Vural'a öfkeli! Açıklama...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Ankara Demirspor’un 3 puan önünde lider durumda bulunan Bandırmaspor, “2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor ile Ankara Demirspor aynı puanda. Lig tescil edilirse, Ankara Demirspor’a yazık değil mi?'' diyen Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’a tepkili. Bandırmaspor yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla Vural'a yanıt verdi.





Bandırmaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 3 puan farkla lider durumda olduklarının altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:“Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu zor dönemde spor insanlarının ligimizle ilgili eksik ve yanlış bilgileri bizi deriden üzmektedir. Son günlerde Sayın Yılmaz Vural’ın ve bazı spor insanlarının yaptığı 'Bandırmaspor ile Ankara Demirspor’un puanları aynı’ açıklamalarını bilgi eksikliği, takipsizlik ve talihsizlik olarak görüyor ve düzeltmek istiyoruz. Bandırmaspor; TFF resmi sitesinde 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 28 maç sonunda; 3 puan, 7 gol averajı ve sadece 2 yenilgi ile 60 puanla son 6 haftada lider konumundadır. Rakibimiz Ankara Demirspor ise 57 puanla 2’nci sıradadır. Maalesef bazı internet sitelerinde rakibimizin oynama haftası gelmeden Elazığspor’dan alacağı garanti 3 puan eklenerek maç sayısı da 29’a çıkarılarak puanların eşit olduğu algısı yaratılmakta. Bandırmaspor’un kendi evinde oynayacağı maçı yok sayarak yapılan bu art niyetli matematiksel oyunların Türk futboluna bir fayda sağlamayacağı görüşündeyiz.”“Bandırmaspor kendisini takip eden 4 takımdan toplam 14 puan toplamıştır. (4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet). 3 puan önünde olduğumuz Ankara Demirspor ile bir maçımız eksik olup diğer takımlarla ikili averaj Bandırmaspor lehinedir. Bandırmaspor ligden çekilen Elazığspor ile deplasman da 1 maç oynamış ve 2 puan kaybetmiştir. En yakın takipçimizi ise Elazığspor ile maç oynamadan hanesine 6 puan yazacaktır.”“Bandırmaspor duruşunu her zaman korumuştur, önce insan sağlığını dikkate alan açıklamalar yapmış ve kupanın sahada kazanılması gerektiğini her platformda vurgulamıştır. Eğer bu tarih 18 Temmuz ise biz Bandırmaspor olarak hiç olmadığı kadar hazır olacağız ve en kısa zamanda hakkımız olan kupayı şehrimiz meydanına getireceğiz.”

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