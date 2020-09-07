Son dakika | Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak" dedi.

Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ✍🏿 pic.twitter.com/pQKm2KTg0C — Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020

Traore daha önce Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens gibi birçok takımda forma giymişti.

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