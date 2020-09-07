Son dakika | Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişili golcü Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak" dedi.
Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ✍🏿 pic.twitter.com/pQKm2KTg0C— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020
Traore daha önce Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens gibi birçok takımda forma giymişti.
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