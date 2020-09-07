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Haber Giriş: 07.09.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bandırmaspor, Lacina Traore'yi transfer etti

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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 30 yaşındaki Fildişili golcü Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak" dedi.

Traore daha önce Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens gibi birçok takımda forma giymişti.

Son dakika | Bandırmaspor, Lacina Traoreyi transfer etti

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