Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacakKendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!#Pelin Karahan
Kelebeke 6 ödülKelebek'e 6 ödül!#Kelebek
Hondadan Japonyada bir ilkHonda'dan Japonya'da bir ilk#Honda
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüslerTrafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler#Çakarlı Minibüs
Mengü’ye son görevMengü’ye son görev#Şahin Mengü
Yatırımda ‘domino’ etkisiYatırımda ‘domino’ etkisi#TÜGİAD
Son dakika: Galatasarayda değişim ve rotasyon zamanı Kayserispor ilk 11inde...Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeye Serdar Dursundan iyi, İrfan Candan kötü haber Giresunspor maçında...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...#Fenerbahçe
Alman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtıAlman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtı#Özlem Türeci
Transatlantik ilişkilerde ipler gerildiTransatlantik ilişkilerde ipler gerildi#Fransa
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Balotelli'nin 8 yıllık intikamı! Beşiktaş ve Adana Demirspor'a ceza gelebilir...

#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Beşiktaş

Son dakika haberi... Mario Balotelli, 2013'te kendisi için 'Beyni yok' diyen Sergen Yalçın'a dün attığı golden sonra 'beyin' işareti yapınca ortalık karıştı. Sergen Yalçın’a dönerek yaptığı ‘beyin’ hareketiyle ceza alan Balotelli, maçtan sonra Murat Şahin’le tartışınca iki takımın futbolcu ve teknik adamları arasında itiş kakış yaşandı.

Haberin Devamı

Spor Servisi - Beşiktaş-Adana Demirspor maçına damga vuran isim, Güney ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli oldu. 67. dakikada oyuna giren İtalyan futbolcunun 79. dakikada çektiği şutta top, Montero’dan sekerek ağlara gitti. Bu golle skoru 3-2 yapan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine dönerek, teknik direktör Sergen Yalçın’a iki eliyle ‘beyin’ işareti yapınca siyah beyazlılardan tepki gördü.

Hakem Ali Palabıyık, İtalyan futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Balotelli’nin, Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönem kendisi için ‘beyni yok’ ifadesini kullanması nedeniyle o hareketi yaptığı öğrenildi.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası Sergen Yalçının yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

İlgili Haber:Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Balotelli damgası! Sergen Yalçın'ın yıllar önce yaptığı yorumu unutmadı ve...

İKİ TAKIMA DA CEZA GELEBİLİR

Balotelli, 90+7’de Assambalonga’nın attığı beraberlik golü öncesinde de kafayı vurup asisti yapan isim olunca ortam iyice gerildi. Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Şahin, kendisine el kol hareketleri yaptığı iddia edilen Balotelli’nin üzerine yürüdü. Adana Demirsporlu futbolcu ve teknik adamlar da Şahin’e karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

Son Dakika: Balotellinin 8 yıllık intikamı Beşiktaş ve Adana Demirspora ceza gelebilir...

Haberin Devamı

İki takımın oyuncuları ve antrenörleri arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Ortalık güçlükle yatıştırılırken, maçta görevli TFF temsilcisinin vereceği rapora göre iki takımdan bazı futbolcu ve teknik adamlara ceza gelebileceği öğrenildi.

İSTİKRAR ABİDESİ JOSEF DE SOUZA

Beşiktaş’ta bu sezon 7 karşılaşma geride kalırken, bu maçlarında hepsinde 90 dakika sahada kalan tek bir isim oldu. Siyah beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, bu karşılaşmaların tamamında siyah beyazlı formayı sırtında çıkarmadı.

Balotellinin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü Üzerine yürüdü ve...

İlgili Haber:Balotelli'nin hareketi sonrası Murat Şahin çılgına döndü! Üzerine yürüdü ve...

Geçen sezon Beşiktaş’ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmasında büyük payı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 38 resmi maçta forma giyerken, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Josef bu maçların tamamında önlibero olarak görev yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mario Balotelli#Adana Demirspor#Beşiktaş