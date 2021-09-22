Son Dakika: Balotelli'nin 8 yıllık intikamı! Beşiktaş ve Adana Demirspor'a ceza gelebilir...

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Spor Servisi - Beşiktaş-Adana Demirspor maçına damga vuran isim, Güney ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli oldu. 67. dakikada oyuna giren İtalyan futbolcunun 79. dakikada çektiği şutta top, Montero’dan sekerek ağlara gitti. Bu golle skoru 3-2 yapan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine dönerek, teknik direktör Sergen Yalçın’a iki eliyle ‘beyin’ işareti yapınca siyah beyazlılardan tepki gördü.

Hakem Ali Palabıyık, İtalyan futbolcuya bu hareketi nedeniyle sarı kart gösterdi. Balotelli’nin, Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönem kendisi için ‘beyni yok’ ifadesini kullanması nedeniyle o hareketi yaptığı öğrenildi.

İKİ TAKIMA DA CEZA GELEBİLİR

Balotelli, 90+7’de Assambalonga’nın attığı beraberlik golü öncesinde de kafayı vurup asisti yapan isim olunca ortam iyice gerildi. Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Şahin, kendisine el kol hareketleri yaptığı iddia edilen Balotelli’nin üzerine yürüdü. Adana Demirsporlu futbolcu ve teknik adamlar da Şahin’e karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

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İki takımın oyuncuları ve antrenörleri arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Ortalık güçlükle yatıştırılırken, maçta görevli TFF temsilcisinin vereceği rapora göre iki takımdan bazı futbolcu ve teknik adamlara ceza gelebileceği öğrenildi.

İSTİKRAR ABİDESİ JOSEF DE SOUZA

Beşiktaş’ta bu sezon 7 karşılaşma geride kalırken, bu maçlarında hepsinde 90 dakika sahada kalan tek bir isim oldu. Siyah beyazlıların geçen sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, bu karşılaşmaların tamamında siyah beyazlı formayı sırtında çıkarmadı.

Geçen sezon Beşiktaş’ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmasında büyük payı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 38 resmi maçta forma giyerken, 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Josef bu maçların tamamında önlibero olarak görev yaptı.