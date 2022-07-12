Son dakika: Balotelli'den kafa karıştıran paylaşım! Adana Demirspor'dan ayrılıyor mu?

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Adana Demirspor'un 31 yaşındaki İtalyan yıldızı Mario Balotelli, takımdaki geleceğiyle ilgili kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Geçen sezon başında Monza'dan Adana Demirspor'a gelen Balotelli, 33 maçta forma giydiği sezonu 19 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

GALATASARAY VE LA LIGA İDDİALARI

Adana Demirspor'da yeniden dikkatleri üzerine çeken, Mancini tarafından milli takıma bile çağrılan Balotelli için sezon bitimiyle transfer haberleri çıkmıştı. Galatasaray ve La Liga kulüpleriyle ismi geçen Balotelli için Adana Demirspor başkanı Murat Sancak net açıklamalar yapmış ve İtalyan golcüsü satmayı düşünmediklerini söylemişti.

KAFA KARIŞTIRAN 'İSPANYA' PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Balotelli, İspanya'ya mı transfer oluyor? sorularının fitilini ateşledi.

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Instagram hikayesinde İspanya bayrağı, futbol topu ve kendi ismini yazan Mario, 'Evet' ve 'Hayır' şeklinde anket açarak cevabı takipçilerine bıraktı.

Anket sonucunda ise %85 evet, %15 hayır çıktı.

31 yaşındaki yıldız golcüyle son olarak Valencia'nın ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.