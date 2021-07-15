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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 00:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Balotelli'den flaş Fenerbahçe ve Mesut Özil sözleri!

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Son Dakika: Balotelli'den flaş Fenerbahçe ve Mesut Özil sözleri!

Son dakika haberi... Adana Demirspor'un yeni golcüsü Mario Balotelli, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ve dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'le ilgili gelen soruları yanıtladı.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Mario Balotelli, ilk haftada oynayacakları Fenerbahçe maçı ve sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgili soruya yanıt verdi.

Bugün takıma katılan ve ilk kez antrenmana çıkan Balotelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’yi konuk edeceklerinin hatırlatılmasın üzerine Balotelli, “Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum” karşılığını verdi.

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