Son Dakika: Ballon D’or ödülü Simon Kjaer'e verilmeli! Christian Eriksen'e hayat verdi...

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Spor Arena / Koray DURKAL - Kjaer’in ödüllendirilmesi için kampanya başlatanlar, “Ballon D’or bugüne kadar hep dünyanın en iyilerine verildi ama takım arkadaşını hayata döndüren Simon Kjaer’den daha fazla hak eden hiç olmadı” dedi.

EURO 2020’deki Danimarka-Finlandiya maçında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yere yığılıp kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, tüm dünyanın yüreğini ağzına getirdi. İşte o anlarda Danimarka Milli Takımı Kaptanı Simon Kjaer, yaptıklarıyla hem Eriksen’in hayatının kurtarılmasında başrol oynadı hem de sahaya inip gözyaşlarına boğulan kız arkadaşı Sabrina’ya verdiği moral desteğiyle şimdiden EURO 2020’nin kahramanları arasına girdi.

Tüm dünyanın takdirini topladı

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen ve kariyerini Milan’da sürdüren Simon Kjaer, Finlandiya-Danimarka maçındaki örnek davranışlarıyla tüm dünyanın takdirini topladı. Twitter’da çok sayıda çok sayıda futbolsever, her yıl dünyanın en iyi futbolcularına verilen Ballon D’Or ödülünün bu kez Kjaer’e verilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu futbolseverler, “Ballon D’Or bugüne kadar hep dünyanın en iyilerine verildi ama takım arkadaşını hayata döndüren Kjaer’den daha fazla hak eden hiç olmadı” ifadesini kullandılar.

İşte Kjaer’in kahramanlıkları

1- Parken Stadı’ndaki maçın 42. dakikasında aniden yere yığılıp kalan Christian Eriksen’in yanına koşan ilk isim oldu. Bilinçsiz şekilde baygın yatan Eriksen’in dilini yutup yutmadığını kontrol etti.

KALP MASAJI YAPTI

2- Eriksen’in boynunu yana çevirip sağlık protokollerine uygun bir açıya getirdi ve milli takım doktoru olay yerine gelene kadar kalp masajı yaptı.

ÇEMBER OLUŞTURDU

3- İlk müdahaleyi eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra Eriksen’in tedavisini, olay yerine gelen doktorlara bırakan Kjaer, daha sonra takım arkadaşlarının kol kola girip Eriksen’in etrafında çember oluşturmalarını sağladı. Bu sayede Eriksen’e yapılan müdahalenin kameralara yansımasını önledi.

SABRiNA’YI SAKiNLEŞTiRDi

4- Christian Eriksen’in kız arkadaşı Sabrina Kvist Jensen’i sakinleştiren kişi de Kjaer oldu. Kjaer, takım arkadaşı Kasper Schmeichel ile birlikte çaresizce ve korkmuş halde gözyaşı döken Sabrina’nın kontrolünü kaybetmesine engel oldu.

TAKIMI ORGANiZE ETTi

5- Doktorların saha içindeki müdahalesinin sona ermesinin ardından takım arkadaşlarını organize edip, Christian’ın Eriksen’in sedye ile saha kenarına çıkarılması sırasında etrafını sarıp ona eşlik etmelerini sağladı.

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