Son dakika | Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi! 1,5 yıllık imza...

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi, Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç isim üzerinde konuştuklarını ve Cihat Arslan'da karar kıldıklarını söyledi.

Cihat Arslan'ın takımı iyi noktalara taşıyacağına inandığını ifade eden Arslan, "Hem takım hem şehir hem de camiamız için hayırlı olsun. Cihat hocayla bir aksilik olmazsa bugün 1,5 yıllık resmi imzaları atarız." dedi.

Teknik direktör Cihat Arslan'ın, 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor müsabakasında takımla sahaya çıkacağı öğrenildi.

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