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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı

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Son dakika: Balıkesirspor'da 3 yönetici görevden alındı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 3 yöneticinin görevden alındığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yönetim kurulunun aldığı kararla, Erol Çetin'in başkan yardımcılığı, Rıza Tekin'in asbaşkanlık ve Mehmet Demiraslan'ın da mali işler sorumluluğu görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Üç yöneticinin de yönetim kurulu üyesi olarak kalacakları ifade edildi.

 

Son dakika: Balıkesirsporda 3 yönetici görevden alındı

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