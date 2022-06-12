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Son dakika: Bakü, Cem Bölükbaşı'na kabus oldu! Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci kaza...

#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Azerbaycan GP
Son dakika: Bakü, Cem Bölükbaşına kabus oldu Azerbaycan Grand Prixsinde ikinci kaza...

Formula 2'de mücadele eden milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Grand Prix'sinin ana yarışında kaza yaparak yarış dışı kaldı. Cem, dün koşulan sprint yarışında da kaza yapmıştı.

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Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden Cem Bölükbaşı'nın Azerbaycan Grand Prix'si hüsranla bitti.

Bakü caddelerinde koşulan Azerbaycan Grand Prix'si ana yarışının 12. turunda Roy Nissany ile temas yaşayan Cem, yarışı tamamlayamadı. Yarış çizgisi avantajı Cem'de olmasına rağmen dışarıdan şansını zorlayan Nissany, Cem'e yandan temas edince sporcumuzun aracının yerle teması kesildi ve bariyerlere çarptı. Kaza sonrası güvenlik aracı piste girerken Cem Bölükbaşı ve Roy Nissany yarış dışı kaldı.

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Yarışa 20. sırada başlayan Cem, iyi bir start alarak 16. sıraya yükselmiştı. Kaza olduğu anda Cem 18. sıradaydı.

Son dakika: Bakü, Cem Bölükbaşına kabus oldu Azerbaycan Grand Prixsinde ikinci kaza...

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HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ! "PİSTTE BİR APTAL VAR"

Cem'in yarış dışı kalmasına sebep olan atağın sahibi Roy Nissany, kaza sonrası takım telsizinden milli sporcumuza küfürler etti. Biplenen mesajların yanı sıra Nissany'nin Cem için 'Pistte bir aptal var' dediği yayına yansıdı.

Cem ise kaza sonrası takım telsizinden "Bana vuran o" dedi. Aracından inen Cem'in üzgün görüntüsü de ekrana yansıdı.

Son dakika: Bakü, Cem Bölükbaşına kabus oldu Azerbaycan Grand Prixsinde ikinci kaza...

SPRİNT YARIŞINDA DA KAZA YAPMIŞTI

Cem Bölükbaşı, Cumartesi günü yapılan sprint yarışında da kazaya karışmıştı. Sprint yarışına 21. sırada başlayan Cem, startta 3 sıra kazanıp sonrasında yapılan hatalardan da yararlanıp 12. sıraya kadar yükseldi. Yaşanan bir kaza sonrası piste giren güvenlik aracı son turda pistten çıktı. İlk virajda Calan Williams ile kazaya karışan Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü yarışı tamamlayamamış oldu.

Son dakika: Bakü, Cem Bölükbaşına kabus oldu Azerbaycan Grand Prixsinde ikinci kaza...

MONACO'DA EN İYİ YARIŞINI ÇIKARMIŞTI

Cem Bölükbaşı, 2 hafta önce koşulan Monaco Grand Prix'sinde hem sprint yarışını hem de ana yarışı yükselişle tamamlamıştı. Milli sporcumuz 18. sırada başladığı sprint yarışını 12. sırada, 20. sırada başladığı ana yarışı ise 11. sırada bitirmiş ve kariyerinin en iyi yarış sonucunu elde etmişti.

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CİDDE'DE KAZA YAPTI, İKİ YARIŞ KAÇIRDI

Kariyerinde ilk kez Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, Cidde'de koşulan Suudi Arabistan GP'de kaza yapmış ve kaburgalarını kırmıştı. Cem bu kaza sonrası iki yarış kaçırmıştı ve tedavisinin ardından Barselona'da mücadele etmişti.

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#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Azerbaycan GP

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