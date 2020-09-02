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GeriFutbol Son Dakika | Bakan Koca'dan açıklama: 'Bilim Kurulu maçların seyircisiz olmasını önerdi'
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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 20:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bakan Koca'dan açıklama: 'Bilim Kurulu maçların seyircisiz olmasını önerdi'

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Son Dakika | Bakan Koca'dan açıklama: 'Bilim Kurulu maçların seyircisiz olmasını önerdi'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı

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