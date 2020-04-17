Son Dakika | Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması

Kasapoğlu, "Ortak akıl ve gelişmeler durumu netleştirecek. Önceliğimiz sporcularımızın ve milletimizin sağlığı" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun NTV'de yaptığı açıklamaların satırbaşları şu şekilde:

- En çok merak edilen konulardan biri de futbol. Şu anda belirlenmiş bir formül var mı?

"Biliyorsunuz pek çok erteleme var. Ben sporcularımızla da federasyonlarla da konuşuyorum. Ne zaman başlayacağız ise ulusal ve uluslararası akıl ile kararlaştırılacaktır."

- Mayıs ayı içinde normalleşme beklentisi var. Bu nasıl etkiler sporun gidişini?

"Tabi yorumlardan ziyade gidişatı izlemek daha mantıklı. Biz sporcunun sağlığını bir maça değişmeyiz. Biz bu nedenle çaba gösteriyoruz. Ölüm vakasına göre ligleri en erken tatil eden ülke Türkiye'dir."

- Spor dünyasında virüs taşıyanlara yönelik bir bilginiz var mı?

"Spor camiasında Covid-19 olan birçok kişi iyileşti yine bir kısmı da iyileşme aşamasında."

- Maaş ve bonservis olarak nasıl bir yol izlenecek, beklentiniz nedir?

"Kulüplerimize en temel çağrımız üretim odaklı olmaları. Amacımız bundan sonra sporu daha başarılı şekilde yönetmek. Maaş gibi konular hakkında tabii konuşmalar yapmaları gerekiyor ama üretim, üretim, üretim... Yönetimlerin de çok daha hesap verilebilir olması gerekiyor."





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