Son Dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a destek açıklaması

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı camianın yanında olduklarını belirtirken "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.