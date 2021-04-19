Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi tepkisi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 12 büyük kulübün katılımıyla kurulan ve Avrupa futbolunda kaosa sebebiyet veren Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum.
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