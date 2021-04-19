Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi tepkisi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan “katılımcılık” ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum.

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