Son Dakika! Bakan Kasapoğlu: Zeminle ilgili denetim ve yaptırım olacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Medyası Buluşması'nda son dönemde Süper Lig'in gündemini meşgul eden zemin problemine dair açıklamalarda bulundu.

DENEYİM VE YAPTIRIM SÖZLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Stadyumlarla ilgili sıkı denetim ve yaptırım uygulanacak. Onca transferi yapan kulüp, stadyumlarına da bakmakla yükümlü. Sporcuların sağlı her şeyden önemli. Kulüpler gerekirse zemin için profesyonel destek alacak. Türk futbolunun marka değerine ve imajına kimsenin zarar verme hakkı yok. Gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştük." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

Kasapoğlu, hakem eleştirileri hakkında ise "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz, hakemler... Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var." sözlerini kullandı.

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