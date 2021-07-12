Son Dakika: Bakan Kasapoğlu ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray'a destek açıklaması! Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı camianın yanında olduklarını belirtirken "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuya ilişki sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" ifadeleriyle Yunanistan'a tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI DENDİAS İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ TANJU BİLGİÇ’TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

"Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımıyla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir.

Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır.

Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür.

Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."

NE OLMUŞTU?

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.