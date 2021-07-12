Son Dakika: Bakan Kasapoğlu ve Bakan Çavuşoğlu'ndan Galatasaray'a destek açıklaması

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak olan özel maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı sonrasında Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı camianın yanında olduklarını belirtirken "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuya ilişki sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" ifadeleriyle Yunanistan'a tepki gösterdi.

NE OLDU?

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.