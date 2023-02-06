Son dakika... Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsılırken deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini kullandı.