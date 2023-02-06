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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

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#Deprem#Gençlik Ve Spor Bakanı#Kahramanmaraş
Son dakika... Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 11:51

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem sebebiyle tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsılırken deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini kullandı.

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